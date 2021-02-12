Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала 2 ліцензії на роботу інтернет-казино

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей ухвалила рішення видати ліцензію на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ "Паріматч" і ТОВ "Геймдев".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КРАІЛ.

"Організатор від моменту повідомлення має 10 днів на оплату ліцензії для виконання зобов'язань визначених Законом", - сказано в повідомленні.

У Комісії зазначили, що розгляд документів інших ліцензіатів триває.

Нагадуємо, 2 лютого 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала першу ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у мережі інтернет. Її отримало ТОВ "Спейсікс" (тм Cosmolot).

Читайте також: Держава отримала 23,4 млн грн за першу гральну ліцензію, - Рудий