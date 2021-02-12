Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву правоохоронцям, що ОП "покриває Татарова"

Ярослав Юрчишин направив в офіс генпрокурора і Державне бюро розслідувань заяви про вчинення Офісом Президента кримінального правопорушення.

Про це сам Юрчишин повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я скерував до Офісу генпрокурора і ДБР заяву про кримінальне правопорушення, скоєне Офісом Президента, який приховує перебування на посаді заступника керівника ОПУ Олега Татарова. У заяві прошу правоохоронців якнайшвидше відкрити кримінальне провадження щодо керівника апарату Офісу Президента України Олексія Дніпрова за перешкоджання діяльності народного депутата України", - написав він.

Юрчишин пояснив, що направляв на адресу Офісу президента запити про те, чи працює у них як і раніше Татаров, але замість відповіді отримував самі відписки.

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"Якщо (тобто оскільки) Татаров залишається заступником керівника офісу і відповідає за реформу правоохоронних органів, у нього залишається можливість впливати на слідство проти нього. Тому не дивно, що прокуратура та інші структури роблять все можливе щоб розвалити слідство. Це не припустимо. І ми будемо з цим боротися", - пообіцяв Юрчишин.