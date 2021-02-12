Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"
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Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа розповів історію свого діда, якого відправили до Львова, де його розстріляли місцеві жителі.
Як передає Цензор.НЕТ, у коментарях під своїм постом Ківа розповів про свого дідуся, якого відправили до Львова, "де його розстріляли місцеві жителі".
Далі цитата зі збереженням мови, авторської пунктуації та орфографії.
"Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" - сказано в повідомленні нардепа.