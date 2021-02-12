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Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"

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Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася"
Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа розповів історію свого діда, якого відправили до Львова, де його розстріляли місцеві жителі.

Як передає Цензор.НЕТ, у коментарях під своїм постом Ківа розповів про свого дідуся, якого відправили до Львова, "де його розстріляли місцеві жителі".

Далі цитата зі збереженням мови, авторської пунктуації та орфографії.

"Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" - сказано в повідомленні нардепа.

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Ківа розповів, як його діда в 1945 розстріляли жителі Львова: Дід вижив, але память про це залишилася 01

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась" - Цензор.НЕТ 2233
  • Ulyana Kryshynets
    Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась" - Цензор.НЕТ 8331
  • Mr Vice President
    Пока "Простий нарiд" будет в таких организмах видить гражданских деятелей, ни о какой развитой стране речи идти не может
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