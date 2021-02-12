"Не зроблено в Україні": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова країна до початку вакцинації

Сьогодні, 12 лютого, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання про те, чи готова Україна до початку вакцинації вже через кілька днів.