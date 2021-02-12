"Не зроблено в Україні": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чи готова країна до початку вакцинації
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У ток-шоу з'ясують, чим нас вакцинуватимуть, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським, а також чи підтримує влада українських виробників.
Гостями нового випуску стануть:
- Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента України;
- Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
- Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України;
- Борис Донський, імунолог лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. О. Лук'янової;
- Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
- Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016-2019);
- Ігор Петрашко, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
- Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);
- Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу", голова Комітету ВР України з питань здоров'я нації;
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна Платформа - За життя";
- Олександра Устінова, народна депутатка, "Голос", член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності;
- Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії";
- Андрій Садовий, міський голова Львова;
- Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
- Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська,
- Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України;
- Володимир Приходько, голова наглядової ради, президент ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".