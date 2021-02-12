1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. На обстріли з боку противника наші воїни дали адекватну відповідь.
На цьому ж напрямку, поблизу Павлополя, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", двічі застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч із населеним пунктом Золоте-4. А поблизу Новолуганського було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який був вчасно приглушений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.