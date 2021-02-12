Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС

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1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 12 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї. На обстріли з боку противника наші воїни дали адекватну відповідь.

На цьому ж напрямку, поблизу Павлополя, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", двічі застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч із населеним пунктом Золоте-4. А поблизу Новолуганського було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який був вчасно приглушений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • ГЕТЬМАН UA
    За таким Верховним Головнокомандувачем бійці ЗСУ як за камінною стіною! Він навчить, як треба ухилятися від снайперських куль! У нього багатий досвід з ухиляння. Від чотирьох зміг ухилитися. Правда, то були не кулі, а повістки. Та "какая разніца"?!!!
    1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7824
    1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7663

    начепив на себе все що можно було, ще з танка броню надінь... ти-ж казав що вже мир, вже не стріляють...а-а-а, сциш, страшно!!!
  • Люцифер
    1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5054
  • Русский Алкаш
    1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

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    Золотое-4, это там, где бубочка развел войска.
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