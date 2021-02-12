Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила канали групи "1+1" на наявність у структурі власності дружини Медведчука і не знайшла порушень.

Про це повідомив відповідальний секретар Нацради Юрій Зіневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор Медіа".

Перевірки регулятор призначив 12 листопада за результатами звернення виконавчого директора організації "Центр протидії корупції" Каленюк Дар'ї Миколаївни та колективного звернення групи громадських організацій ̶ "Інституту масової інформації", "Детектор медіа", "Інституту демократії ім. Пилипа Орлика".

Ці звернення стосувалися інформації з декларації народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука за 2019 рік про те, що його дружина Оксана Марченко є кінцевою бенефіціарною власницею офшорної компанії Bolvik Ventures Ltd, яка опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ.

Читайте також: ЦПК просить США ввести санкції проти Козака і дружини Медведчука Марченко, - Шабунін

За словами Зіневича, регулятор отримав пояснення і документи щодо власності від компанії. Згідно з цими даними, частка компанії Bolvik Ventures LTD у структурі власності "1+1" становить 24,51%. Контролерами Bolvik Ventures LTD є три фізичні особи - Ігор Суркіс (з часткою 33,34%), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33%) і Оксана Марченко (з часткою 33,33%).

"Відповідно, частка володіння статутним капіталом кожної з фізичних осіб становить по 8%, що не є суттєвою участю і не відбивається у структурі власності", - пояснив Зіневич - "Тому, з огляду на представлену структуру власності і пояснення компанії, перевірка не встановила порушень".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дружина Медведчука Марченко зняла фільм про УПЦ МП із собою у головній ролі. ВIДЕО