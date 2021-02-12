Влада РФ у день акції на підтримку Навального хоче влаштувати по всій країні флешмоб "Росія - країна любові"

Федеральне агентство у справах молоді ("Росмолодежь") 14 лютого рекомендувало вишам і школам провести по всій країні акцію "Росія - країна любові".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Знак".

Студентам пропонується в День святого Валентина масово вручати квіти "всім оточуючим" людям, зокрема, "дівчатам, юнакам, дітям, продавцям, водіям, працівникам поліції" і іншим від імені "молоді, волонтерів, активістів". Також рекомендовано проводити флешмоб - "ділитися всім тим, що вони особливо люблять", наприклад, шоколадним чізкейком, або погуляти з сім'єю в парку біля дому.

Підсумком акції, за даними видання, мають бути "щасливі і горді за країну учасники акції", а також фотографії і відео, які треба викладати в соцмережах із хештегом #Ялюблю і #РоссияСтранаЛюбви.

Нагадаємо, на 14 лютого керівник штабів Олексія Навального Леонід Волков анонсував протестну акцію в новому форматі. Учасникам із великих російських міст потрібно буде ввечері вийти на подвір'я, включити на телефоні ліхтарик (або взяти свічки, щоб "робити з них сердечка"), постояти так хвилин 15, зробити фотографію і викласти в соцмережах. "Любов сильніша за страх", - написав Волков у себе в соцмережах.

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