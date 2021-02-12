Колишні керівники заводу ім. Патона привласнили майно підприємства і завдали збитків на 20 млн грн, - прокуратура

Повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона", члену правління заводу і директору одної з юридичних осіб, викритих в організації схеми розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах і відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона" з використанням службового становища привласнили об'єкт нерухомості, розташований за адресою: м. Київ, Саперне поле, буд.9а, який належав за правом власності згаданому підприємству, шляхом укладення з підконтрольним товариством договору купівлі-продажу об'єкта за заниженою вартістю.

Сума документально підтверджених збитків внаслідок такої угоди становить понад 20 млн гривень.

Надалі колишній голова правління заводу оформив право власності на вищевказаний об'єкт безпосередньо у свою власність.

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