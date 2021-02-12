У першому півріччі планується приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, заводу "Більшовик" і President Hotel, - заступник голови ФДМ Єлейко

Фонд державного майна запланував приватизацію у першому півріччі 2021 року трьох великих об’єктів.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник голови Фонду державного майна Тарас Єлейко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам треба зрушити цей великий камінь з місця і провести перші аукціони по великій приватизації. Ми зараз знаходимося в підготовці, на перше півріччя ми поставили (на приватизацію – ред.) три об'єкти", – зазначив він.

За словами Єлейка, серед них – Державне підприємство "Об'єднана гірно-хімічна компанія" (ОГКХ), завод "Більшовик" та чотиризірковий "Президент Готель". Терміни аукціонів визначатимуться тим, коли уряд затвердить умови продажу.

"Зараз на найбільшій стадії готовності – це ОГХК і "Більшовик". Один із них – якщо все буде гаразд, – має бути одним із перших", – додав посадовець.

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Як зазначив Єлейко, потенційні інвестори виявляють великий інтерес до цих об’єктів, однак для проведення аукціону необхідне відповідне рішення Ради, яке зніме наявну заборону на приватизацію.

"Дуже багато інвесторів кажуть: ви підготували об'єкт до приватизації, але заборонено проведення продажу. Тому у нас повна картина буде, коли Рада зніме цю заборону, тоді ми зможемо відверто з інвесторами говорити і дійсно збирати повністю весь інтерес", – підкреслив він.

За словами посадовця, участь інвестора в аукціоні також пов’язана зі значними витратами.

"Для інвестора прийняти рішення – брати чи не брати участь в аукціоні, особливо по великій приватизації, – це так само досить затратний процес. Тобто, щоб оцінити, скільки коштує об'єкт великої приватизації, інвестор завжди наймає свою команду юристів, аналітиків, свою команду банкірів. Звичайно, всі матеріали, підготовлені радниками, вивчають ще раз, вивчають первинну документацію і роблять оцінку його внутрішньо, будують моделі", – пояснив Єлейко.

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