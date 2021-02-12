"Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук
Про це заступниця керівника депутатської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в коментарі "УП", інформує Цензор.НЕТ.
"З приводу поїздки Євгена Шевченка, треба чітко вказати, що він не представляв партію "Слуга народу", не представляв фракцію "Слуга народу", загалом не представляв владу України. І партія, і фракція дотримуються думки, як і МЗС, і взагалі українська влада, що ми не визнаємо вибори, які відбулися в Білорусі. Але Євген Шевченко там був як людина ... ми ж не закрили кордон з Білоруссю і туди можна їздити українським громадянам", - сказала вона.
Кравчук додала, що в цей самий час інші депутати, включно з депутатами "Слуг народу", зустрічалися в ПАРЄ зі Світланою Тіхановською.
Кравчук поки не змогла сказати, чи буде фракція на своїх зборах давати оцінку вчинку Шевченка, однак не виключила, що це питання може бути порушене.