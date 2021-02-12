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Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром

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Президент Туркменістану Бердимухамедов призначив сина віцепрем'єром
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов призначив свого 39-річного сина Сердара заступником Голови Кабінету Міністрів, головою Вищої контрольної палати Туркменістану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Нова посада віцепрем'єра була введена постановою глави держави 11 лютого 2021 року. Також Сердара введено до складу Державної ради безпеки Туркменістану.

В обов'язки віцепрем'єра входить робота щодо впровадження цифрової системи та інноваційних технологій в усі галузі виробництва, в систему держуправління і суспільного устрою, а також здійснення контролю над цією діяльністю.

З 7 лютого 2020 року Сердар Бердимухамедов обіймав посаду міністра промисловості і будівельного виробництва Туркменістану.

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Топ коментарі

  • Igr 44
    полная рухнама. но туркменам нравится.

    это как коленька - новый болотный царек.
  • Борис Дородный 1bb0013f
    Та там это в порядке вещей уже 3 тысячи лет. Всех устраивает там. Не стоит такие новости выдавать за новости. Там предыдущий бай соль, муку и что то ещё даром раздавал. И это тоже в порядке вещей там. Или за газ не платили вроде. При той погоде что там возможно это. Туркмены самодостаточная нация. Они в кацапию на заработки не ездили массово.
  • Alex_dos
    Шокодненький смог своего в депутаты только засунуть. От лузер.
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