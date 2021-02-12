В Україні з'явиться сайт з інформацією про безкоштовні ліки для онкохворих, - МОЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Ініціаторами запуску сервісу стала громадська організація "Ліки Контроль" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
"Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову в препараті, не сподіваються отримати препарати на наступні курси лікування безкоштовно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс "Ліки для онкохворих - Підпишись на життя" буде показувати пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно", - зазначила голова організації Наталя Гуран.
За даними Національного канцер-реєстру України 373 українці щодня дізнаються про онкологічний діагноз. Кожен 6-й українець відмовляється від звернення до лікаря через високу вартість лікування (17,7%), за даними "Індексу здоров'я" України за 2019 рік.
Сайт відображатиме ліки, які закуповуються за державний рахунок у напрямку онкологічних та онкогематологічних захворювань, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів. Крім того, на сайті можна налаштувати та отримувати повідомлення про надходження призначених препаратів в обраний регіон.