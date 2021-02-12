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Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі

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Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі
Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данилову почати підготовку засідання РНБО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Засідання РНБО має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу президента.

"Планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    мощя !!!
    ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
  • Alex Newman
    Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5970
  • саша паламарчук
    Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 2896
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