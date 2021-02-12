Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі
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Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони України Олексію Данилову почати підготовку засідання РНБО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Засідання РНБО має відбутися 19 лютого в приміщенні Офісу президента.
"Планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі", - сказано в повідомленні.