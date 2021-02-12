Головні новини 12 лютого: втрати на Донбасі, Росія погрожує порвати з Євросоюзом

На Донбасі далі гинуть захисники України, Лавров погрожує ЄС розривом відносин, активісти стали на захист пр. Бандери, дід Ківи "вижив після розстрілу", - головні новини України та світу 12 лютого.

Що відбувається на Донбасі

Напередодні ввечері внаслідок обстрілу на Донбасі загинув 24-річний захисник України Владислав Лященко. Сьогодні ще один захисник України підірвався на невідомому вибуховому пристрої поруч із Павлополем - він живий і перебуває в госпіталі. Крім цього, окупанти скинули на позиції захисників України постріли ВОГ-17.

Зеленський записав відео про відвідини передової. "Сьогодні рівно 200 днів з дня оголошення режиму припинення вогню. І нам не так просто його дотримуватися, і ми не просто так сьогодні тут", - сказав президент.

Радник глави ОП Олексій Арестович стверджує, що Україна цілеспрямовано не скасовує перемир'я. "Ми дуже добре знаємо, що ми робимо, і куди заводимо зухвалого кремлівського ведмедика", - стверджує Арестович.

Росія пригрозила розривом відносин з Євросоюзом

"Росія не хоче бути ізольованою від світового життя. Але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни", - заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Після цієї заяви в Росії різко подешевшав рубль. Пізніше в МЗС РФ пояснили, що самі розривати відносини з Брюсселем не збираються, але готові до розриву, якщо його ініціює Євросоюз.

СБУ спіймала російських шпигунів

Контррозвідники СБУ викрили двох українських громадян, які були завербовані ФСБ РФ. Вони збирали секретні відомості про боєготовність і забезпечення збройних сил України. Агентів зловили, коли вони передавали "таємні" документи підставним особам.

А на Луганщині окупанти "засудили" до 12 років за ґратами мешканця Алчевська. Він закінчив виш у Сєвєродонецьку, але не знайшов там роботу і був змушений повернутися на окуповану територію. Варто було Дмитру Оробію влаштуватися діловодом, як першого ж дня з робочого місця його забрали бойовики.

Пристрасті довкола проспекту Бандери

Активісти пікетували Окружний адмінсуд столиці, протестуючи проти скасування рішення КМДА про перейменування пр. Московського на пр. Бандери. Голова інституту нацпам'яті Дробович спочатку сказав, що його установа не подаватиме апеляції на рішення ОАСК, але пізніше передумав: апеляція буде.

Ківа розповів про нібито розстріляного у Львові діда. Який вижив.

Нардеп ОПЗЖ написав у соцмережі таке (орфографія збережена): "Мій дід - Герой Радянського Союзу Ківа Філіп Денисович пройшовши всю війну в 45 році був так само відправлений до Львова де його розстріляли місцеві жителі, Дід вижив але пам'ять про це залишилася".

Зеленський переплутав Китай і Непал

Президент України привітав главу КНР Сі Цзіньпіна з Новим роком за східним календарем, але опублікував фото столиці Непалу - Катманду.