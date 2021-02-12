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Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов

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Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов
Україну очікує наймасштабніша вакцинація в історії країни.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Україна використовуватиме вакцини як мінімум 4 компаній: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перелік вакцин може бути розширено, коли інші компанії закінчать третій етап клінічних досліджень своїх вакцин.

"Я хочу, щоб ми розуміли: такої масштабної вакцинації країна ніколи в житті не проходила. Нам у дуже стислі терміни потрібно надати можливість доступу до вакцини всім без винятку громадянам країни старшим за 18 років. І ми хочемо це зробити впродовж 2021 року", - сказав Степанов.

Він зазначив, що ситуація, в якій зробити щеплення проти коронавірусу готові, відповідно до соцопитувань, 50% українців - "це ще непогано".

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Топ коментарі

  • q4ma
    Самое масштабное нае---во украинцев. Верю.
  • belge
    Те, у кого хватает ума собственные выводы делать из того, что они видят, а не глотать, разинув рот, всякое фуфло, которое из телевизора насыпают.
  • belge
    Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

    Никто к вам своими ногами добровольно не пойдёт. Кроме самых упоротых, с лапшой на ушах. Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5037
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