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Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков

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Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков
Народний депутат України втратить свої повноваження, якщо суд визнає його винним у неперсональному голосуванні, що є кримінальним правопорушенням.

Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Кнопкодаство - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - пояснив спікер парламенту.

Разумков зазначив, що ВР комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством і вже є перші рішення.

"Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключено від системи "Рада". Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп", - упевнений Разумков.

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Голова ВР також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.

Разом із тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Ради кнопкодавство має одиничний характер. "Але керівництво парламенту докладає зусиль, щоб повністю позбутися таких випадків", - підкреслив Разумков.

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Топ коментарі

  • Сергей Дмитрук
    Кнопкодаство - это уголовное преступление, поэтому решение будет принято в рамках действующего Уголовно-процессуального Кодекса. Если вступает в силу решение суда, то народный депутат перестает быть народным депутатом Украины. Фактически автоматически", - пояснил спикер парламента. Источник: https://censor.net/ru/n3247725

    це разумков довбойоб чи нас вважає довбойобами?
    ст. 364-2 КК України умисне здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України (неособисте голосування) -карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    як же ці популістичні падли дістали.
    **** як же хочеться розтрощити їм їбальники.
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Попал под раздачу никакущий депутат, никакущей фракции. "тренируемся на кошках". Нардеп потеряет мандат, если суд признает его виновным в "кнопкодавстве", – Разумков - Цензор.НЕТ 7268
  • Александр Владимирович eb432179
    Что то ЭТОТ ГУСЬ очень уж часто начал пиариться ! Небойсь на место ЗЕНЕЛОХА метит!
    хе-хе))
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