Нардеп втратить мандат, якщо суд визнає його винним у "кнопкодавстві", - Разумков
Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.
"Кнопкодаство - це кримінальний злочин, тому рішення буде прийнято в рамках чинного Кримінально-процесуального Кодексу. Якщо вступає в силу рішення суду, то народний депутат перестає бути народним депутатом України. Фактично автоматично", - пояснив спікер парламенту.
Разумков зазначив, що ВР комплексно підходить до питання боротьби з кнопкодавством і вже є перші рішення.
"Місця на задніх рядах, які не закріплені за народними депутатами і де, можливо, відбувалися такі ганебні явища, відключено від системи "Рада". Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться прив'язати картку депутата до конкретного місця. І ми фактично зможемо бачити, з якого місця або за кого проголосував той чи інший нардеп", - упевнений Разумков.
Голова ВР також додав, що планується додатково встановити чотири камери відеоспостереження в залі пленарних засідань.
Разом із тим він зазначив, що в нинішньому скликанні Ради кнопкодавство має одиничний характер. "Але керівництво парламенту докладає зусиль, щоб повністю позбутися таких випадків", - підкреслив Разумков.