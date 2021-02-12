ОП не планує створювати нову партію замість "Слуги народу", - заступник голови ОП Тимошенко

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко назвав чутками повідомлення про можливе створення нової політсили на базі партії "Наш край".

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста програми "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Це все чутки, і партія "Слуга народу" - це відомий бренд, партія, з якою приходила нова влада фактично в Україну. Тому в Офісі Президента взагалі не розглядається питання щодо іншого якогось проєкту чи будівництва нової партії. Тому це все чутки.", - сказав Тимошенко.

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