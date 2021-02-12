Дубінського можуть позбавити статусу голови "слуг народу" Київщини, - Кирило Тимошенко
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В партії буде, я так розумію, у найближчі дні якесь зібрання з цього приводу, вони будуть вирішувати питання саме по очільнику Київського обласного осередку партії "Слуга народу"", - сказав Тимошенко.
Він уточнив, що партію збирають спеціально для вирішення цього питання.
"Тому саме і буде збиратися партія з цього приводу", - додав Тимошенко.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.