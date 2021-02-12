Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов

Документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, які вироблені на потужностях Serum Institute (Індія), може бути подане 15 лютого.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні на реєстрацію в Україні подалися тільки "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай). Ми також очікуємо пакет документів, він опрацьовується нашими фахівцями з Serum Institute щодо вакцини AstraZeneca. Думаю, в понеділок (15 лютого. - Ред.) буде подано відповідні документи і вакцину буде зареєстровано", - сказав він.

Степанов зазначив, що "зараз проходить технічний процес безпосередньо відвантаження цієї вакцини, ми маємо дозвіл Індії щодо експорту цієї вакцини, отримали всі дозволи".

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"Відвантаження ми очікуємо в понеділок, вівторок, середу. Як тільки вона прилітає, відразу поїде на вакцинацію", - сказав він.

Степанов зазначив, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована в країні.

Нагадаємо, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Препарати будуть доставлені з Індії, де їх виробляють на потужностях Serum Institute.

Також, у рамках механізму COVAX Україна в першому півріччі має отримати від 2,2 до 3,7 млн ​​доз вакцини AstraZeneca.

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