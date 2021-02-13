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Нацрада домагатиметься у суді анулювання ліцензій Zik і "112 Україна"

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Нацрада домагатиметься у суді анулювання ліцензій Zik і "112 Україна"
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду, щоб анулювати ліцензії телеканалів Zik і "112 Україна".

Такі рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 12 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Звернутись до суду Нацрада планує через те, що обидва канали під час проведення кількох перевірок не надали усіх потрібних документів, зокрема копії сіткок мовлення.

Перевірки стосувались, зокрема, трансляції зустрічі голови політради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата України Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

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Також Нацрада оголосила кілька попередженнь за розпалювання ворожнечі в ефірі через трансляцію згаданої зустрічі, а також через марафон "Тхне Соросом" та анонс марафону "Реванш соросятні".

Крім цього, Нацрада призначила ще одну перевірку каналу "112 Україна" через програму "Голос народу", участь у якій брав народний депутат України II-VII скликань Петро Симоненко. Його висловлювання, на думку регулятора, мають ознаки порушень законодавства. Зокрема, заклики до розпалювання ворожнечі, поширення необ'єктивної інформації, заклики до порушення територіальної цілісності України.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 2777 Нацсовет будет добиваться в суде аннулирования лицензий Zik и "112 Украина" - Цензор.НЕТ 9391этот Хмырь вам построит только могилу...болваны...
  • Игорь Монахов
    ой ***.. меня так беспокоит мнение каких-то журнашлюх из Кацапстана шо капец...
  • Senator S 01a656ec
    Тебя сразу сделают фошыздом ********* и прочая падаль...
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