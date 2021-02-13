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Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін

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Європарламент визнав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні, - Кабмін
Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, в якій однією з найуспішніших реформ визнано децентралізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що в документі йдеться про досягнутий прогрес у сфері реформ і у виконанні Угоди, а також даються рекомендації щодо подальших напрямків співпраці.

"Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації та розширенні можливостей місцевої влади, що є однією з найуспішніших реформ на сьогодні; визнає підтримку U-LEAD та формування понад 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки, вжиті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їхнього практичного впровадження; закликає Європейську Комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їхнє практичне впровадження в інших державах", – йдеться в доповіді.

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Топ коментарі

  • Alex Newman
    Так, реформи Пороха відчувалися скрізь, - децентралізація, мова, безвіз, субсідії, нова некорумпована поліція, медиціна, армія, НАТО, Українська церква. У Оманського Віслюка ні куя, суцільна брехня, 3.14здешь і колаборанство з окупантом
  • Борменталь Незабаром
    на жаль, за останні 2 роки в поліцію повернулося безлічь мусарні, звільненної за часів Пороха!
    те саме відбувається с судівською системою - повертаються одізозні персонажи часів януковоща, які і допомогають відновлюватися на посадах колишній мусарні
  • ватникобой
    отклоняешься от генеральной линии партии, нехорошо. Надо писать так - "Децентрализацию провел "простый нарид и валантьоры. Причем тут Порох?"
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