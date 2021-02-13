Держкосмос про запуск українського супутника: апарат завершено на 85%, наземний центр управління - на 45%, у бюджеті на проєкт грошей не знайшлося
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства.
Зазначається, що станом на 13 січня поточного року, за даними розробника КС ДЗЗ "Січ 2-1" КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля, роботи зі створення супутника виконано орієнтовно на 85%, роботи зі створення наземного сегмента (центр управління) - на 45%.
"ДКА заявляє, що станом на початок грудня 2020 року проєкт КС ДЗЗ "Січ 2-1" перебуває у замороженому стані, без фінансування і навіть пропозицій до фінансування, без жоднихх домовленостей щодо запуску супутника і його експлуатації на орбіті. Можливість виконати завдання президента України Володимира Зеленського з'явилася тільки після тієї роботи, яку провело керівництво ДКА і КБ "Південне" разом з іншими структурами упродовж останніх двох місяців і продовжує у посиленому темпі досі", - наголошується в повідомленні.
Там уточнюють, що наразі не вирішено питання фінансування проєкту.
"Зважаючи на значний обсяг коштів, які необхідно залучити для завершення виконання робіт щодо зазначеного проєкту, ДКА ініціювало звернення до депутатського корпусу у листопаді-грудні 2020 року з проханням врахувати у проєкті Держбюджету України на 2021 рік виділення бюджетних коштів у розмірі понад 200 млн грн для забезпечення доопрацювання та пуску супутника "Січ 2-1" у 2021 році. Однак у Державному бюджеті України на 2021 рік зазначених коштів не передбачено", - наголошується в повідомленні.
У цих умовах розробники підготували проєкт постанови Кабміну, що передбачає перенаправлення коштів з проєкту "Циклон-4" на фінансування космічної системи "Січ 2-1", але поки відповіді не отримали.
У той час, коли Уруський давав інтерв'ю, Держкосмос домовлявся зі SpaceX щодо запуску супутника у IV кварталі 2021 року. Однак з'ясувалося, що навантаження на апарат в тій позиції, в якій пропонується його розташувати, буде перевищувати в кілька разів показники, заявлені у вимогах до експлуатації "Січ 2-1", що фактично виведе з ладу супутник. Над цим почали працювати ДКА і КБ "Південне".
"Заяви офіційних осіб про події чи роботи, у яких останні не брали участі або інформація про які відсутня, ставлять під загрозу престиж державних органів влади та повертають суспільство у радянський період, коли гасла були важливішими за правду", - наголошується в повідомленні.
У Держкосмосі запевнили, що всі залучені до створення супутника структури космічної галузі "зроблять все можливе, щоб супутник "Січ 2-1" було запущено на орбіту в рік 30-річчя Незалежності України, відповідно до поставленого завдання президента України Володимира Зеленського".
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.