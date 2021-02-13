Держкосмос про запуск українського супутника: апарат завершено на 85%, наземний центр управління - на 45%, у бюджеті на проєкт грошей не знайшлося

Заява міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського про готовність супутника "Січ 2-1" до запуску не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного космічного агентства.

Зазначається, що станом на 13 січня поточного року, за даними розробника КС ДЗЗ "Січ 2-1" КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля, роботи зі створення супутника виконано орієнтовно на 85%, роботи зі створення наземного сегмента (центр управління) - на 45%.

"ДКА заявляє, що станом на початок грудня 2020 року проєкт КС ДЗЗ "Січ 2-1" перебуває у замороженому стані, без фінансування і навіть пропозицій до фінансування, без жоднихх домовленостей щодо запуску супутника і його експлуатації на орбіті. Можливість виконати завдання президента України Володимира Зеленського з'явилася тільки після тієї роботи, яку провело керівництво ДКА і КБ "Південне" разом з іншими структурами упродовж останніх двох місяців і продовжує у посиленому темпі досі", - наголошується в повідомленні.

Там уточнюють, що наразі не вирішено питання фінансування проєкту.

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"Зважаючи на значний обсяг коштів, які необхідно залучити для завершення виконання робіт щодо зазначеного проєкту, ДКА ініціювало звернення до депутатського корпусу у листопаді-грудні 2020 року з проханням врахувати у проєкті Держбюджету України на 2021 рік виділення бюджетних коштів у розмірі понад 200 млн грн для забезпечення доопрацювання та пуску супутника "Січ 2-1" у 2021 році. Однак у Державному бюджеті України на 2021 рік зазначених коштів не передбачено", - наголошується в повідомленні.

У цих умовах розробники підготували проєкт постанови Кабміну, що передбачає перенаправлення коштів з проєкту "Циклон-4" на фінансування космічної системи "Січ 2-1", але поки відповіді не отримали.

У той час, коли Уруський давав інтерв'ю, Держкосмос домовлявся зі SpaceX щодо запуску супутника у IV кварталі 2021 року. Однак з'ясувалося, що навантаження на апарат в тій позиції, в якій пропонується його розташувати, буде перевищувати в кілька разів показники, заявлені у вимогах до експлуатації "Січ 2-1", що фактично виведе з ладу супутник. Над цим почали працювати ДКА і КБ "Південне".

"Заяви офіційних осіб про події чи роботи, у яких останні не брали участі або інформація про які відсутня, ставлять під загрозу престиж державних органів влади та повертають суспільство у радянський період, коли гасла були важливішими за правду", - наголошується в повідомленні.

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У Держкосмосі запевнили, що всі залучені до створення супутника структури космічної галузі "зроблять все можливе, щоб супутник "Січ 2-1" було запущено на орбіту в рік 30-річчя Незалежності України, відповідно до поставленого завдання президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський зазначив, що зараз супутник майже готовий: "Він вимагає кінцевого аналізу і експлуатаційних перевірок технічної готовності до запуску". Він також додав, що особисто побував у Дніпрі на "Південмаші", де перевірив реальний стан космічного апарату.