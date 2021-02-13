Питання відставки уряду наразі не розглядалося, - Єрмак

Провладна команда не розглядає можливості відставки нинішнього складу Кабінету Міністрів.

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі питання відставки уряду нами, у будь-якому разі, не розглядалося", - сказав він.

Єрмак уточнив, що під "нами" він має на увазі "провладну команду".

Читайте також: В Офісі Президента не обговорюють відставку Шмигаля, - Кирило Тимошенко

Керівник офісу глави держави також підкреслив, що зараз є "абсолютно злагоджена робота" Верховної Ради, Кабінету Міністрів і ОП.