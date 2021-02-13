Поранено одного українського воїна, найманці РФ на Донбасі 7 разів порушили режим тиші за добу, - штаб

За минулу добу російські найманці на Донбасі сім разів відкривали вогонь по позиціях ООС, унаслідок підриву поранення зазнав український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

"За минулу добу, 12 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню... Біля Павлополя унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад", - повідомляє штаб.

Також неподалік Водяного на Приазов'ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь у бік українських позицій із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі застосував безпілотний літальний апарат і скинув два постріли ВОГ-17 біля позицій ООС, неподалік населеного пункту Золоте-4. Поблизу Новолуганського українські військові зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який вчасно було придушено з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

В інформації зазначається, що про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ. "На обстріли з боку противника наші військові давали адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

"Від початку поточної доби, 13 лютого, обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил контрольована українськими військовослужбовцями, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - констатували в штабі.

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