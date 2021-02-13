В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини

Станом на ранок суботи, 13 лютого, виявлено ще 5 182 випадки зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зокрема, захворіли 330 дітей і 226 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 111 пацієнтів, одужали 6144.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 889 осіб. Здійснено 40 806 тестувань за добу (методом ПЛР - 25059, методом ІФА - 15747).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 112 299 осіб. Водночас зафіксовано 24 285 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

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