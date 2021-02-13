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В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини

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В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини
Станом на ранок суботи, 13 лютого, виявлено ще 5 182 випадки зараження коронавірусом COVID-19 в Україні. Також майже 2 000 пацієнтів госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зокрема, захворіли 330 дітей і 226 медпрацівників", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 111 пацієнтів, одужали 6144.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 889 осіб. Здійснено 40 806  тестувань за добу (методом ПЛР - 25059, методом ІФА - 15747).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 112 299 осіб. Водночас зафіксовано 24 285 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 525 209 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (668), Закарпатській (485), Чернівецькій (384), Вінницькій (365) та Львівській (329) областях.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    - Что унылая такая?
    - Чуть ребенку новогодний утренник не сорвала.
    - ???
    - Воспитательница, велела родителям быть в масках...
    - И что? Они же в каждой аптеке.
    - Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
  • Яр Холодний
    Небольшой лайфхак: Если у вас загостилась теща на пару дней, то подойдите к жене и с любопытством спросите:
    - Дорогая, а что там мама такое вкусное на кухне готовит? Понять никак не могу, с утра что-то запахи не чувствую.
  • Ёши Ёкомуро
    Да? В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 7063
    Оригинальный ход "мыслей". В Україні за добу від COVID-19 померли 111 людей, зафіксовано 5182 нові випадки інфікування, одужали 6144 людини - Цензор.НЕТ 4950
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