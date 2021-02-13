Новини • Агресія Росії проти України

США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак

3 41862
США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак
Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України мусять і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі й у врегулюванні питання щодо повернення всіх українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" в ніч на суботу.

"Сьогодні є "нормандський формат", у якому є чотири сторони. Долучення нового учасника до цього формату - це рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США як стратегічний партнер України має і може відіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту й у врегулюванні питання щодо повернення українських територій", - сказав Єрмак.

Читайте також: Мінські угоди реалізувати неможливо, але Україна і президент зроблять все, щоб їх було виконано із нашого боку, - Єрмак

Топ коментарі

  • Піаніст
    )))))... без америки - ніяк, сказав агент ФСБ єрмак...)))
  • Ksenia VB
    Штати мають все за вас робити ?
    От нікчеми... ще і зрадники.
  • Vasilij VG
    Завхоз офиса клоуна указывает, что должны США.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини