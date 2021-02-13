США можуть і мають відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі, - Єрмак

Сполучені Штати Америки як стратегічний партнер України мусять і можуть відіграти одну з ключових ролей у припиненні війни на Донбасі й у врегулюванні питання щодо повернення всіх українських територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах спеціального випуску програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" в ніч на суботу.

"Сьогодні є "нормандський формат", у якому є чотири сторони. Долучення нового учасника до цього формату - це рішення цих чотирьох учасників. Але я абсолютно впевнений, що США як стратегічний партнер України має і може відіграти одну з ключових ролей у припиненні військового конфлікту й у врегулюванні питання щодо повернення українських територій", - сказав Єрмак.

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