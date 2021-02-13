МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів

Завершилася місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми stand-by з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.

Зазначається, що в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого включно фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у проведенні реформ, які є частиною програми stand-by.

"Дискусії фокусувалися на посиленні управління Нацбанком; поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики. Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - заявив Люнгман.

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МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) і відразу виділив $2,1 млрд першого траншу.

Робота місії МВФ щодо першого перегляду програми почалася в грудні і продовжилася в січні.

18 січня, на тлі протестів у регіонах, Кабмін України з ініціативи президента Володимира Зеленського прийняв постанову, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами) - в середньому на 30% нижче січневої ціни. Відкриття ринку газу для населення тривалий час було одним із зобов’язань України перед МВФ. Без держрегулювання ринок пропрацював лише пів року.