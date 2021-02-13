Сніг і мороз на вихідних посиляться: Гідрометцентр повідомив, які області замете найбільше

У північних областях України очікуються сильні снігопади, пориви вітру до 20 м/с, хуртовини, температура становитиме 8-13 градусів морозу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Короткочасні дощі. Сніг у північних областях, у південній, південно-східній, вдень також у західній частині без істотних опадів. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15- 20 м/с, місцями хуртовини. Температура становитиме 8-13 градусів морозу, в західних і південних областях місцями 2-7 градусів морозу, в Карпатах упродовж доби 16-21 градус морозу", - йдеться в повідомленні.

У Києві 13 лютого очікується сніг. Температура упродовж доби 11-13 градусів морозу. На Київщині сніг, температура - мінус 8-13. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Синоптики прогнозують 14 лютого в Карпатському регіоні, 15 лютого в західних, вночі і в північних, вдень у центральних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура: вночі мінус 11-16, вдень 5-10 градусів морозу (15 лютого на Рівненщині, Житомирській та Київській областях буде 7-12 градусів морозу); на північному сході вночі 14 лютого 13-18 градусів морозу, 15 лютого - мінус17-22, вдень -10-15 градусів морозу; в південній частині і західних областях вночі буде 7-12 градусів морозу, вдень - мінус 2-7, на Закарпатті від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла; в Карпатах вночі 11-16, а вдень 7-12 градусів морозу.

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На Київщині 14-15 лютого без істотних опадів, вночі 15 лютого невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі 14 лютого місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16 градусів морозу, вдень 14 лютого - мінус 5-10, 15 лютого 7-12 морозу.

Згідно з прогнозом, 16-17 лютого в Україні збережеться холодна погода: температура вночі 17-23 градуси морозу, на Сумщині та Чернігівщині до 27 морозу, вдень 10-15 із позначкою мінус; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 9-15 градусів, вдень 5-11 морозу. Без істотних опадів, лише в північних областях 17 лютого місцями невеликий сніг.

У столичному регіоні також збережеться холодна погода з температурою вночі 17-22 градуси, вдень 10-15 градусів морозу. 16 лютого без опадів, 17 лютого місцями невеликий сніг.

Згідно з орієнтовним прогнозом, утримається холодна погода 18-19 лютого з температурою вночі 15-21 градус, вдень 10-15 морозу (у південних та східних областях вночі - мінус 9-14, вдень - 5-11 градусів морозу); 20-22 лютого вночі 11-16 градусів, вдень - мінус 4-9 (21 лютого у західних областях вночі 6-11 градусів морозу, вдень - мінус 2-7). 18-20 лютого без істотних опадів, 21-22 лютого в більшості областей часом сніг.

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