США працюють над належними заходами у відповідь на порушення прав людини в Росії, - представник Держдепартаменту Прайс

Влада США проводить роботу над заходами через "порушеннями прав людини" в Росії.

Про це напередодні заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що на більш пізньому етапі ви почуєте від нас більше про належні заходи (...) у відповідь на порушення (прав людини. - Ред.), які ми бачили в РФ", - заявив Прайс під час брифінгу.

Він нагадав, що адміністрація США також вивчає інші можливі "зловмисні дії" Росії за останні роки, зокрема повідомлення про пропоновані Росією винагороди за солдатів США в Афганістані, кібератаки на IT-компанію SolarWinds, "використання хімічної зброї" проти опозиціонера Олексія Навального.

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