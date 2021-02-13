Із загиблим на фронті воїном 28-ї ОМБр Владиславом Лященком попрощаються у понеділок у місті Кілія Одеської області

У понеділок, 15 лютого, в Свято-Миколаївському храмі міста Кілія Одеської області об 11:00 розпочнеться церемонія прощання із загиблим на Донбасі військовослужбовцем 28-ї ОМБр, солдатом Владиславом Лященком.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Кілійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

Владислав Лященко (1996 року народження) був жителем міста Кілія, солдатом, військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади.

Він загинув 11 лютого близько 20:45 у районі села Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області унаслідок смертельного кульового поранення.