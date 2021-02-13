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Тримали в джунглях серед мангрових лісів. Більшість викрадачів у стані сильного наркотичного сп'яніння, - звільнені моряки розповіли про перебування в полоні

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Тримали в джунглях серед мангрових лісів. Більшість викрадачів у стані сильного наркотичного сп'яніння, - звільнені моряки розповіли про перебування в полоні
Звільнені з піратського полону в Нігерії українські моряки, члени екіпажу судна Stevia, розповіли про те, в яких умовах їх тримали в полоні.

За словами звільнених українців, пірати тримали їх у джунглях серед мангрових лісів, де було дуже багато комарів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Це було страшно. Навколо тебе - двадцять осіб із автоматами цілодобово", - сказав один із моряків і додав, що більшість викрадачів були в стані сильного наркотичного сп'яніння.

Як повідомлялося, пірати у Гвінейській затоці в грудні минулого року захопили двох громадян Албанії та шістьох українських моряків: Олександра Соручана, Семена Резніченка, Костянтина Андрєєва, Олександра Коровкіна, Владислава Чебана та В’ячеслава Сандеровського.

30 січня їх звільнили. Сьогодні моряки прибули до Києва, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Держали в джунглях среди мангровых лесов. Большинство похитителей в состоянии сильного наркотического опьянения, - освобожденные моряки рассказали о пребывании в плену - Цензор.НЕТ 9831
  • Banderovec UA
    пнх кацап
  • Zemer
    ЗЕторчёк на месте моряков слюнями удавился бы когда увидел, что похитители в состоянии сильного наркотического опьянения
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