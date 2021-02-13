На чемпіонаті світу з біатлону заборонили слово "Росія": "Ми обрали такий шлях. Це наше бачення"

Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) російські біатлоністи виступають на чемпіонаті світу в статусі команди Союзу біатлоністів Росії (СБР). Крім того, використовувати повну назву національної федерації заборонено, дозволено лише англійську абревіатуру RBU (Russian Biathlon Union).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чемпіонат".

Генеральний секретар Міжнародної спілки біатлоністів (IBU) Ніклас Карлссон пояснив, чому російські спортсмени виступатимуть під абревіатурою RBU на чемпіонаті світу, а слово "Росія" опинилося під забороною.

"Інтерпретація правил може бути різною, але ми просто дотримуємося рішення CAS (Спортивного арбітражного суду. - Ред.). Згідно з нашим розумінням рішення, Росія не може бути згадана, що означає виступ спортсменів у нейтральному статусі. Саме тому ми вирішили використовувати скорочену назву RBU.

Це наша інтерпретація, яка відображає дух ухваленого CAS рішення. Але інші міжнародні федерації можуть виконувати рішення інакше. Ми ж для себе обрали такий шлях. Це наше бачення", - зазначив Карлссон.

Нагадаємо, що через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) атлети з Росії до 16 грудня 2022 року на Олімпіадах і чемпіонатах світу змушені виступати без прапора і гімну країни.

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