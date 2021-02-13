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Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту

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Зеленський проведе День закоханих із дружиною в ОАЕ під виглядом державного візиту
14-15 лютого президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою здійснить офіційний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Глава держави проведе переговори з принцом-спадкоємцем Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном і віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Повідомляється, що під час зустрічей обговорюватиметься широкий спектр питань двосторонньої політичної, торговельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    его так и тянет в Оман...
  • Борменталь Незабаром
    знов втомився? якесь воно хворе
  • Ned Stark
    Ну і де всі ті, хто про Мальдіви кричали? Чим Оман і ОАЕ кращі?
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