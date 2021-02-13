За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали - 1 872, виявили 320 нових випадків, - Кличко
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За минулу добу, 12 лютого, в Києві виявили 320 нових випадків інфікування коронавірусом, 1872 людини одужали.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, 12 осіб померли через коронавірус за минулу добу, 44 людей було госпіталізовано.
Загалом за період пандемії в Києві зафіксовано 2 504 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання наразі вже 131 867.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому і Дніпровському районах - по 71, в Деснянському - 36, у Святошинському районі - 26 випадків", - додав Кличко.