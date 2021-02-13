Рекомендації МВФ буде враховано під час розробки законопроєкту про корпоративне управління у банках, - глава НБУ Шевченко

Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) надали Нацбанку України свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності та управління в Національному банку, в частині повноважень Ради НБУ.

Про це повідомив глава Нацбанку України Кирило Шевченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Рекомендації будуть враховані під час розробки законопроєкту про вдосконалення корпоративного управління в банках, який було узгоджено з експертами МВФ і представлено до парламенту в листопаді 2020 року", – сказав він.

Глава НБУ зазначив, що цей законопроєкт стане важливим кроком для подальшого посилення незалежності Національного банку.

Шевченко зауважив, що ці питання не затримують підписання угоди з фондом.

Він повідомив, що Нацбанк мав дуже продуктивні дискусії з місією МВФ про завершення першого перегляду програми stand-by. "Всі питання нашого порядку денного нам вдалося обговорити з представниками місії ще в перші тижні її роботи. Щодо цих позицій ми знайшли цілковите взаєморозуміння, і сьогодні я можу констатувати, що Національний банк перебуває в процесі переговорів із нашими міжнародними партнерами", – наголосив глава НБУ.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by, що розпочала роботу наприкінці минулого року, без рекомендації про виділення другого траншу. За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес із боку України.

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