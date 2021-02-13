Китай не надав ВООЗ дані про перші випадки інфікування коронавірусом, - експерти організації
Про це The Wall Street Journal заявили експерти ВООЗ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони (китайська влада. - Ред.) надали нам кілька прикладів, але це не те ж саме, що опрацювати всі випадки, як потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження", - зазначив мікробіолог з експертної групи ВООЗ Домінік Дауер.
За словами членів команди ВООЗ, влада КНР і китайські вчені надали власні дослідження. Водночас китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, що передували спалаху коронавірусу в Ухані.
ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і дали б можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.
Зазначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.
Команда міжнародних експертів ВООЗ, яка має з'ясувати походження COVID-19, прибула в Китай 14 січня.