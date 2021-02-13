Законопроєкт про трансформацію "Укроборонпрому" несе значні ризики "прихованої приватизації" та втрати держконтролю над ОПК, - Український союз промисловців і підприємців

В Українському союзі промисловців і підприємців проаналізували законопроєкт №3822, яким планується забезпечити трансформацію і ліквідацію "Укроборонпрому" і створення нового оборонного холдингу, і виділили чимало ризиків. Головною загрозою є втрата контролю держави над оборонною промисловістю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УСПП, відповідні обґрунтування Українського союзу промисловців і підприємців, Антикризової ради громадських організацій були спрямовані на адресу Верховної Ради, "Укроборонпрому" і Мінстратегпрому.

Нагадаємо, законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді.

УСПП стурбований тим фактом, що законопроєкт передбачає створення де-факто холдингової компанії, на яку не розповсюджуватимуться норми Закону України "Про холдингові компанії в Україні". Тобто у державі буде одне законодавство для усіх холдингових компаній, а інше – саме для ДК "Укроборонпром" та його правонаступника.

Така холдингова компанія стане власником всіх акцій корпоратизованих підприємств в ОПК, не будучи органом державної влади, матиме повноваження, притаманні йому, водночас управлятиметься суто наглядовою радою, компетенція якої та порядок призначення членів будуть визначені не законом, а лише статутом.

Тож держава в особі уряду перетвориться на стороннього спостерігача як процесу реформування ОПК, так і подальшого управління ним, не маючи жодного впливу на дії ДК "Укроборонпрому" та його правонаступника.

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Не менше запитань викликає і процес перерозподілу майна підприємств галузі.

"Окрім колізії із управлінням структурою, впровадження законопроєкту надасть одній комерційній структурі, що не є органом державної влади, майже необмежені права щодо управління та розпорядження майном та майновими правами підприємств ОПК", - йдеться в документі.

Зазначимо, що за прогнозами трансформація кількасот державних оборонних підприємств займе 6-12 місяців.

Діловий союз зазначає: перерозподіл майна між підприємствами ОПК шляхом його вилучення та безоплатної передачі за спрощеною процедурою має здійснюватись на підставі економічних обґрунтувань та за згодою відповідних підприємств. Інакше це може призвести до негативних фінансово-економічних наслідків у таких підприємств, порушення технологічно-виробничих процесів, створення атмосфери закритості і непрозорості прийняття управлінських рішень.

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Також утворення акціонерних товариств унаслідок корпоратизації держпідприємств може призвести до формування статутних капіталів без правовстановлюючих документів на підставі тільки передавального акту. Отже, потім почнуться численні судові процеси, а формування статутних капіталів на підставі залишкової вартості майна призведе до істотного заниження реальної вартості активів.

Відповідний розділ законопроєкту (VI) не містить запобіжників щодо недопущення руйнації підприємств ОПК у процесі перетворення (заборони перепрофілювання, відокремлення структурних підрозділів та майна тощо). Усі дії щодо реформування будуть виконуватися без згоди Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, що суперечить Закону України "Про захист економічної конкуренції".

"Все це може негативно позначитися і на інвестиційній привабливості українського ОПК та налякає потенційних партнерів. Оскільки, укладаючи правочини з одним підприємством, вони не будуть знати, з ким їм доведеться працювати у майбутньому", - підкреслюється в листі УСПП.

Тому УСПП закликав парламент і уряд відповідальніше підійти до процесу реформування українського ОПК та врахувати пропозиції, напрацьовані експертами, діловою спільнотою і промисловцями (в додатку) під час підготовки законопроєкту до ІІ читання.

"Загрози втрати контролю над ОПК та руйнації технологічних підприємств, перспектива можливих непрозорих рішень і корупції в галузі без наявності важелів впливу на неї надто значні, щоб їх не помічати",- підсумували в УСПП.

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