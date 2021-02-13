Декілька спорів буде передано у виключну підсудність Верховного суду, - в ОП розповіли про законопроєкт Зеленського щодо скорочення повноважень ОАСК

Уже наступного тижня народні депутати України зможуть почати опрацювання важливих законопроєктів щодо функціонування судової системи, ініційованих президентом Володимиром Зеленським. Голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права й активізує трансформацію українських судів в інтересах народу.

Як наслідок, суспільство відчує справедливість у роботі судів в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"У разі ухвалення першого законопроєкту всі судові спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, державних регуляторів та будь-якого іншого суб'єкта владних повноважень, які поширюються на всю територію України, забираються з виключної підсудності Окружного адміністративного суду міста Києва і будуть передані Верховному Суду як суду першої інстанції. Судом апеляційної інстанції у таких спорах буде Велика палата Верховного Суду", - підкреслюють в Офісі президента.

При цьому наголошується, що таке врегулювання підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції унеможливить будь-які маніпуляції з рішеннями суб'єктів владних повноважень, які раніше могли провокуватися через оскарження в ОАСК.

"Другий законопроєкт передбачає обов’язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя, а також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів як постійного структурного підрозділу секретаріату ВРП", - наголошується в повідомленні.

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Також підкреслюється, що третім законопроєктом вносяться зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення й запроваджується відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Президент вважає ухвалення таких законопроєктів вкрай необхідним та наполягатиме на швидкому їхньому розгляді.

"Робота судової системи має бути відкорегована. "Закон" і "справедливість" мають бути головними словами для українських судів. Чинне законодавство дає необхідні рамки, щоб проводити зміни. Але конкретні кроки потребують підтвердження від парламенту", – пояснив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.