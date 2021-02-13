Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси, - радник глави ОП Милованов про завершення роботи місії МВФ в Україні

Українська сторона на переговорах із Міжнародним валютним фондом твердо відстоює свою позицію, тому процес узгодження і затягується.

Про це йдеться в коментарі колишнього міністра розвитку економіки, радника глави Офісу президента Тимофія Милованова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми говоримо про будь-який переговорний процес, бажано було б уникати очевидних спекуляцій. У нас із МВФ постійно відбувається процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає. Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова - макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна. І переговорна з МВФ", - заявив він.

Як наголосив Милованов, українська сторона працює, насамперед, в інтересах держави і робить все можливе для досягнення домовленостей із МВФ.

"Водночас, як у будь-якому переговорному процесі є принципові питання, пов'язані, зокрема, і з незалежністю державного управління. Які завжди і роблять наші перемовини делікатними і складними. Кожен відстоює свою позицію, робить це твердо. Тому переговори займають час", - зазначив він.

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Милованов назвав цю ситуацію нормальною, додавши, що обом сторонам потрібно знайти компроміси у спільних інтересах. "У цьому і полягає сутність переговорів", - резюмував він.

Нагадаємо, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by, що розпочала роботу наприкінці минулого року, без рекомендації про виділення другого траншу. За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес із боку України.