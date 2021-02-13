У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2"

Сенатори Сполучених Штатів Америки закликали новообраного президента країни Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це йдеться в листі, який в п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

"Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту", - зазначили сенатори.

Вони також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом".

Читайте також: Скасування будівництва газопроводу "Північний потік-2" лише зблизить Росію з Китаєм, - глава МЗС Німеччини Маас

Цього тижня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, якого він відправив у серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро в будівництво в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу в обмін на відмову США запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Формально цю точку зору поділяє і нова адміністрація Білого дому. Зокрема, представник Держдепартаменту США нещодавно підкреслив, що запуск газопроводу став би "поганою угодою" для Європи.

Читайте також: Прем'єр Польщі Моравецький про будівництво "Північного потоку-2": "Дарування Росії чергового інструменту шантажу"