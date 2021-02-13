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Через бюрократичні труднощі можлива затримка з поставкою вакцини Pfizer за програмою COVAX, - Ляшко

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Через бюрократичні труднощі можлива затримка з поставкою вакцини Pfizer за програмою COVAX, - Ляшко
Україна навряд чи отримає вакцину проти коронавірусу американської компанії Pfizer наступного тижня через бюрократичні труднощі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, затримка поставки партії вакцини від Pfizer за програмою COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок отримає від виробника необхідний проєкт угоди.

Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси займуть кілька днів.

Тому першою вакциною, яку отримає Україна, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після її отримання.

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    Из-за бюрократических трудностей возможна задержка с поставкой вакцины Pfizer по линии COVAX, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8752 черговий зелений балабол обісрався! ніколи такого не було і раптом знову!
    зелені обісрані довбойо...и
  • jklpqrs
    Шо, уже?😀
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как неожиданно ))))
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