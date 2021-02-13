Через бюрократичні труднощі можлива затримка з поставкою вакцини Pfizer за програмою COVAX, - Ляшко

Україна навряд чи отримає вакцину проти коронавірусу американської компанії Pfizer наступного тижня через бюрократичні труднощі.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, затримка поставки партії вакцини від Pfizer за програмою COVAX пов'язана з бюрократичними труднощами. Зокрема, Україна тільки в понеділок отримає від виробника необхідний проєкт угоди.

Після цього вакцину мають зареєструвати і отримати накладну від UNICEF. Всі ці процеси займуть кілька днів.

Тому першою вакциною, яку отримає Україна, буде препарат від британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вакцинація розпочнеться наступного дня після її отримання.

Читайте також: Ляшко про можливість відновлення виробництва вакцин в Україні: Програма уряду є, для запуску потрібно 100 млн