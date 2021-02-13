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AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей

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AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей
Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет вперше почали дослідження з метою оцінити безпеку та імунну відповідь власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нове випробування середньої стадії визначить, чи ефективна вакцина для осіб віком від 6 до 17 років, пише Reuters.

У дослідженні візьмуть участь близько 300 добровольців. Перші щеплення планують вже цього місяця, повідомили в Оксфордському університеті.

Вакцину AstraZeneca називають "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і легша для поширення, ніж деякі вакцини-конкуренти.

Цього року компанія AstraZeneca ставить за мету випустити 3 мільярди доз медичного засобу, а до квітня планує виробляти понад 200 мільйонів доз на місяць.

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Як повідомлялося, раніше деякі країни рекомендували не застосовувати вакцину проти коронавірусу виробництва AstraZeneca літнім людям, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.

Однак недавно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину проти коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

Україна уклала угоду на поставку 12 млн доз вакцини проти COVID-19, що розроблені з участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

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Топ коментарі

  • Анна Турчинова
    Добровольцы в 6 лет!! Это как?
  • Vedana
    Тобто батьки цих 300 дітей дали згоду на те, щоб на них випробовували цю вакцинку ?

    А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
  • Vedana
    Я подумала про це.
    Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?

    Але це - нова реальність.
    Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
    Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
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