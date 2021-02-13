Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль

Влада України продовжує конструктивний діалог із Міжнародним валютним фондом. За результатами роботи місії Фонду є домовленості про подальші кроки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.

За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - додав прем'єр.

Як повідомлялося раніше, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by без рекомендації про виділення другого траншу, що тривала з кінця минулого року. За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес з боку України.

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