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Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль

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Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль
Влада України продовжує конструктивний діалог із Міжнародним валютним фондом. За результатами роботи місії Фонду є домовленості про подальші кроки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.

За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - додав прем'єр.

Як повідомлялося раніше, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by без рекомендації про виділення другого траншу, що тривала з кінця минулого року.  За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес з боку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси, - радник глави ОП Милованов про завершення роботи місії МВФ в Україні

Топ коментарі

  • Ан Мур
    «НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ»...
    Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы." Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
    - Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
    - В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
    - Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
    - Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
    Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
    - Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
    - Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
    - Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
    Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
    Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
    Олег Шарп
  • mrSmith
    Миссия МВФ уезжает в рамках этого конструктивного сотрудничества?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Конструктивно получили под зад ногой. Ворье сраное.
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