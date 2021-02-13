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До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони"

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До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони"
До 18 лютого Кабінет міністрів України планує ухвалити постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" країну будуть ділити по-новому.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":

  • "зелена" - скасування карантинних обмежень;
  • "жовта" - збереження чинних на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;
  • "помаранчева" - під час перевищення одного з 5 контрольних показників;
  • "червона" - під час перевищення двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауну.

Зокрема, "червона зона" вводиться під час перевищення двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:

  • завантаженість койко-місць в лікарнях (з киснем) - понад 65%;
  • кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менше 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженням або підозрою на COVID протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60;
  • коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше 20%;
  • зростання загальної кількості   госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - понад  50%.
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Топ коментарі

  • belge
    Вот это счастье свалилось на Стёпу. Похер рак. туберкулёз и сердечно-сосудистые. Не мешайте - мы карту раскрашиваем и про вакцину рассказываем. До 18 февраля Кабмин примет постановление об адаптивном карантине, - Ляшко рассказал о новом подходе к разделу на "цветные зоны" - Цензор.НЕТ 3697
  • Игорь Монахов
    Народ к намордникам притерся - пора ошейники внедрять !!! (с) До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до розділу на "кольорові зони" - Цензор.НЕТ 6962
  • Лариса fb3d953c
    Ну да. Пока будет Ляшко и те кто его поставил будем жить в цирке - с масками, карантинами, бесконечной пандемией, обнищанием страны, падением всего, уничтожением здравоохранения и т.д.
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