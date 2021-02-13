До 18 лютого Кабмін ухвалить постанову про адаптивний карантин, - Ляшко розповів про новий підхід до поділу на "кольорові зони"
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До 18 лютого Кабінет міністрів України планує ухвалити постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" країну будуть ділити по-новому.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":
- "зелена" - скасування карантинних обмежень;
- "жовта" - збереження чинних на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;
- "помаранчева" - під час перевищення одного з 5 контрольних показників;
- "червона" - під час перевищення двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауну.
Зокрема, "червона зона" вводиться під час перевищення двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:
- завантаженість койко-місць в лікарнях (з киснем) - понад 65%;
- кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менше 300;
- кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженням або підозрою на COVID протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше 20%;
- зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом - понад 50%.
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