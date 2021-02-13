На Хмельницькій АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку, - експертка

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено системою аварійного захисту.

Про це повідомила експертка в сфері атомної енергетики Ольга Кошарна, інформує Цензор.НЕТ.

"А чому "Енергоатом" мовчить, що сьогодні спрацював автоматичний захист на енергоблоці ХАЕС-2? Як писати переможні реляції про скорочення терміну ремонту ХАЕС-2 на цілий місяць - так не заіржавіє за ними. А повідомити про порушення сьогодні на ХАЕС-2 - тиша", - повідомила експертка.

Вона допустила, що "Енергоатом" може приховати аварійну ситуацію на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС.

"Буде, як з ЗАЕС-5, коли 7 січня виявили, що протікає першій контур парогенератора, і в статистику порушень не включили?" - додала експертка.

На офіційних сайтах НАЕК "Енергоатом" і Хмельницької АЕС станом на середину дня 13 лютого відсутні дані про аварійне відключення блоку.

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Нагадаємо, раніше НАЕК "Енергоатом" повідомила, що ремонтна кампанія на енергоблоці №2 Хмельницької АЕС буде достроково припинена. Підключення блоку планувалося на кінець поточного тижня.

Нагадаємо, за даними експертів "Центру Разумкова", саме зрив ремонтної кампанії на АЕС влітку 2020 року призвів до підвищеного навантаження на теплові електростанції. Підвищене навантаження на ТЕС збільшило аварійність вугільних енергоблоків, а також призвело до прискореного спрацьовування запасів вугілля.