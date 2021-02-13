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Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль

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Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль
Під час візиту української делегації до Брюсселя обговорювалося питання лібералізації торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтеграція України з Євросоюзом та НАТО буде посилена. Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації в Брюссель цього тижня. Про що говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки? Найперше й найголовніше — дано старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС", - зазначив прем'єр.

Також за його словами, обговорювалося питання "промислового безвізу". Вже найближчим часом буде завершено роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму.

"Промисловий безвіз" — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації. Третє питання — це подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в наше законодавство. Саме євроінтеграційні прагнення — це "червона нитка", яка проходить через усю робота нашого Уряду, це наш топпріоритет", - додав він.

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Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Где вы были такие хорошие полтора года назад ? Все дружно в очко путлеру заглядывали ?
  • Ksenia VB
    На словах чи у справах ?
    Я думаю, Єрмака не надто чекають в ЄС.
  • Alex Newman
    Ви вкурсі, що Зеленський і Шмигаль розпочали юридичні процедури зняття міжнародних санкцій з Януковича і його оточення?
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