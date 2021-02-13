Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Масового тестування на COVID-19 не буде, але ми говоримо про сероепіеміологічне дослідження, яке дасть змогу вивчити кров на наявність імуноглобуліну G і подивитися, скільки випадків захворювання Covid-19 наша система не виловлює", - сказав він журналістам у суботу.
Ляшко повідомив, що під час дослідження буде протестовано близько 10 тис.осіб на всій території України, у яких, згідно з репрезентативною вибіркою, буде взята кров.
Дизайн дослідження підготовлений Радою національної безпеки і оборони із залученням соціологів Національної академії наук України. Дослідження буде реалізовано через Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).
"У вівторок у нас початок: ми збираємо всі департаменти охорони здоров'я, презентуємо дизайн і погоджуємо дати. Вибірка враховуватиме, зокрема, стать, вік, місце проживання, рід занять", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.