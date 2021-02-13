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Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

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Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я готується до проведення сероепідіміологічного дослідження наявності в українців антитіл до Covid-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Масового тестування на COVID-19 не буде, але ми говоримо про сероепіеміологічне дослідження, яке дасть змогу вивчити кров на наявність імуноглобуліну G і подивитися, скільки випадків захворювання Covid-19 наша система не виловлює", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко повідомив, що під час дослідження буде протестовано близько 10 тис.осіб на всій території України, у яких, згідно з репрезентативною вибіркою, буде взята кров.

Дизайн дослідження підготовлений Радою національної безпеки і оборони із залученням соціологів Національної академії наук України. Дослідження буде реалізовано через Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

"У вівторок у нас початок: ми збираємо всі департаменти охорони здоров'я, презентуємо дизайн і погоджуємо дати. Вибірка враховуватиме, зокрема, стать, вік, місце проживання, рід занять", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.

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Топ коментарі

  • belge
    Я думаю, нужно послать нахер всю придуманную статистику и жить, как жили. Готовим исследование наличия антител к COVID-19 у украинцев, чтобы понять, сколько случаев заболевания наша система не вылавливает, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3698
  • юра Лонг
    Вирусологов спросить слабо? Так они скажут что если имунная сработала на уровне слизистой (первая линия обороны) а то антител быть не может (мобилизация отменяется) еще 80% бессимптомных когда антила зникають через месяц за ненадобностью, но память остается.
  • Игнатьев Фион
    Українці слали Ляшка на Пфайзер.
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