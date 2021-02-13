Tвіттер блокував аккаунт російської делегації на переговорах у Відні
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Tвіттер заблокував офіційний акаунт російської делегації на переговорах з безпеки і контролю над озброєннями в Відні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку делегації в Твіттері.
"Профіль забанено", - зазначалося якийсь час на сторінці російської делегації.
"Поки офіційна сторінка російської делегації з контролю над озброєннями заблокована, наша команда буде публікувати свіжі новини і всю інформацію в моєму акаунті та на фейсбуці", - написав глава делегації Костянтин Гаврилов в особистому акаунті.
Втім, 15 хвилин тому в акаунті російської делегації з'явилося повідомлення: "ALIVE! Дякую за підтримку". Мабуть, аккаунт знову запрацював. Всі публікації зараз доступні. Є також і згадки про блокування облікового запису.