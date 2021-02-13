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Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими. ВІДЕО+ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський з дружиною прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив сам Зеленський в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Раді прибути в ОАЕ. Наступні два дні будуть насичені важливими зустрічами! Сподіваюся на поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ", - написав глава держави.

Пізніше Офіс президента в соцмережі "Фейсбук" опублікував відео прибуття подружжя Зеленських в ОАЕ.

Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими 01
Зеленський із дружиною прибули в ОАЕ: Наступні два дні будуть насиченими 02

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Топ коментарі

  • Бессоница
    в стране война, пандемия, коррупция, безработица, а это... раскатывает наши налоги на личные удовольствия
  • саша паламарчук
    Вава в домашньому прікідє

    Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ: Следующие два дня будут насыщенными - Цензор.НЕТ 7238
  • mrSmith
    Бездельник.
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