Уже сформовано 347 мобільних бригад із вакцинації, всього їх буде 600, - Ляшко

В Україні вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Працівники таких бригад будуть вакциновані насамперед.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вже сформовано 347 мобільних бригад з вакцинації. Загалом таких бригад буде 600. Бригади залучатимуть у міру збільшення обсягів поставок вакцин", - сказав він журналістам у суботу.

За словами Ляшка, навантаження на мобільні бригади буде розраховане так, щоб бригада могла без зупинки проводити дві дози вакцинації.

Працівники мобільних бригад будуть вакциновані в насамперед.

Також Ляшко повідомив, що робота мобільних бригад оплачуватиметься через Національну службу здоров'я України (НСЗУ) з розрахунку кількості проведених вакцинацій.

"Ми підготували 33-й пакет в рамках програми медгарантій, за яким НСЗУ буде контрактувати медзаклади і оплачувати роботу з вакцинації", - сказав він.

Також читайте: Готуємо дослідження наявності антитіл до COVID-19 в українців, щоб зрозуміти, скільки випадків захворювання наша система не виловлює, - Ляшко

Також Ляшко підтвердив, що МОЗ готове через британське закупівельне агентство Crown Agents викуповувати вакцини, які можуть завозити комерційні дистриб'ютори, щоб використовувати їх для безкоштовної вакцинації українців.

"Ми готові викуповувати, якщо вакцини хтось буде завозити. Наша позиція, щоб вакцинація від COVID-19 була безкоштовною. Поки що, правда, таких пропозицій офіційно не надходило", - сказав він.